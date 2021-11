Diputados del Verde defienden a la alcaldía soledense; "aún no es tiempo de criminalizar", dicen

Luego que la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó diversas observaciones en la cuenta pública de Soledad de Graciano Sánchez, diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señalaron que todavía no es tiempo de criminalizar, ni exonerar a nadie, dado que falta mucho tiempo para el desahogo de los señalamientos de los recursos del 2020.

En entrevista, José Luis Fernández Martínez, coordinador parlamentario del PVEM, dijo que si bien el pliego de observaciones de la ASE expone información de fiscalización, los funcionarios y exfuncionarios tienen derecho a presentar aclaraciones en tiempo y forma, cuyo proceso se garantizará.

Además de asegurar que no está en discusión la imparcialidad y que no habrá "colores" de por medio, exhortó a todos los entes auditados a desahogar los recursos observados, de acuerdo con los plazos dispuesto en la ley. "Nosotros desde acá del Poder Legislativo, vamos a estar muy al pendientes que se debe garantizar su derecho de audiencia".

"En el caso de Soledad y en el caso de todos los municipios, si alguien se portó mal vendrán las sanciones, para ser claros. Nosotros vamos a analizar con mucho detenimiento el trabajo que está realizando la Auditoría y le vamos a dar el espacio suficiente a todos para que se defiendan, y para que expresen lo que a su derecho convenga", enfatizó.

Entrevistada aparte, la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Limón, reportó que la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, ha sostenido continuas reuniones para atender el reporte entregado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), relativo a ese y otros ayuntamientos de la entidad potosina.

La también presidenta de la Comisión de Transparencia, dijo que, con la nueva administración habrá mejoras considerables, por lo cual, exhortó a la presidencia municipal soledense y otros ediles, atender todas las observaciones de la mejor manera.

"Considero que es un tema bastante importante y relevante para la ciudadanía, y sí, de parte de la Comisión de Transparencia se sigue apoyando en este tipo de cuestiones (de aclaraciones)", concluyó.