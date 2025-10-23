Diputados juntaron para damnificados ¡100 mil pesos!

El Congreso del Estado de San Luis Potosí recaudó poco más de 100 mil pesos para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la Huasteca potosina, informó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés.

Según el legislador, los recursos se destinarán a la compra de artículos electrodomésticos, que serán entregados a través de las diputadas y diputados que representan distritos en la región. No obstante, no se precisó el número de familias beneficiadas ni el tipo exacto de productos que se adquirirán.

Serrano Cortés indicó que el monto proviene de aportaciones voluntarias de los propios legisladores y evitó mencionar si alguna bancada decidió no participar. "La intención es apoyar con un granito de arena a la desgracia que viven nuestros hermanos por allá y jamás voy a utilizar algún comentario al respecto para evitar que se politice un tema que es muy sensible", declaró.

El legislador también señaló que cada diputado actuó conforme a su "conciencia y responsabilidad", aunque no se detalló si el proceso de compra o entrega de los artículos contará con mecanismos de verificación o rendición de cuentas. En sus declaraciones, se limitó a señalar: "Todos, digamos, ahí lo dejo, todos participamos".

Un cálculo aproximado indica que, si los 27 diputados contribuyeron, cada uno aportó alrededor de 3 mil 703 pesos. Esta cifra representa apenas un porcentaje menor de su sueldo mensual neto, que es de aproximadamente 97 mil 46 pesos, según el Tabulador de Sueldos y Salarios del Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Es decir, el Congreso eroga unos 2 millones 620 mil pesos para los salarios de los representantes populares.

En comparación, los precios de los electrodomésticos básicos que podrían adquirirse varían: un refrigerador o lavadora funcional puede costar entre 5 mil y 8 mil pesos, aunque modelos grandes o de alta tecnología superan los 25 mil pesos. Pequeños electrodomésticos, como licuadoras o cafeteras, suelen costar entre 500 y 4 mil pesos, dependiendo de la marca y complejidad.