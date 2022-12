Diputados justifican sus bajas notas en Congreso Calificado; uno no entiende evaluación

Mientras René Oyarvide Ibarraz, diputado del PT, reconoció que sigue sin entender cómo funciona la evaluación de Congreso Calificado, Cinthia Verónica Segovia Colunga, diputada del mismo partido, justificó que debido a su reciente embarazo, acumuló inasistencias justificadas.

El reporte de la organización ubicó al petista entre los congresistas con menor calificación, y a la legisladora como la diputada con más faltas a las sesiones del Pleno.

Segovia Colunga opinó que la organización encabezada por José Mario de la Garza Marroquín está en todo el derecho de calificar a las y los legisladores, pero además, la labor legislativa se encuentra sometida al escrutinio público.

Añadió que, aunque Congreso Calificado realiza tal valoración, al final la ciudadanía es la que "en realidad" califica el desempeño de los integrantes de la LXIII Legislatura.

"De acuerdo con el reglamento del Congreso, como diputados tenemos derecho a tener algunas faltas con justificante médico (...) yo estuve embarazada, y es por eso que presenté algunos justificantes médicos y por eso se dio la situación (de inasistencias)", asumió.

Aparte, Oyarvide Ibarra reiteró que sigue sin comprender la forma de evaluación, dado que cuenta con diversos planteamientos aprobados o en estudio.

Reviró que la eficacia legislativa también puede considerarse el regresar al distrito electoral, escuchar las problemáticas ciudadanas y presentar mociones que puedan atender las mismas.

"Yo respeto mucho a José Mario de la Garza en el tema de cómo está calificando. Ya no me sacó en el último, me sacó en el tercero, pero bueno, yo tengo mis iniciativas presentadas", concluyó.