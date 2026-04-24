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Diputados locales dejaron hablando solo a M. Gama

El legislador de MC peroraba sobre los riesgos del fracking

Por Ana Paula Vázquez

Abril 24, 2026 03:00 a.m.
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Diputados locales dejaron hablando solo a M. Gama

La falta de quórum en el Congreso del Estado interrumpió la discusión sobre la prohibición del fracking en México, luego de que diputadas y diputados abandonaran el recinto durante una exposición en tribuna sobre los riesgos ambientales en San Luis Potosí.

Diputado Marco Gama expone riesgos del fracking en San Luis Potosí

El diputado Marco Gama Basarte, de Movimiento Ciudadano, advertía que el riesgo en la entidad es real y vigente, al señalar que la región Huasteca forma parte de la cuenca Tampico-Misantla, considerada para la exploración de yacimientos no convencionales, lo que representa una amenaza latente para el equilibrio ambiental del estado.

"Hoy más que nunca se requiere congruencia; si decimos estar en contra del fracking, entonces hay que prohibirlo; si decimos defender el medio ambiente, entonces hay que legislar para protegerlo", declaró en tribuna.

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Intervención y restablecimiento del quórum en el Congreso

Sin embargo, a media intervención, el diputado Rubén Guajardo Barrera, del PAN, evidenció ante la Mesa Directiva la falta de legisladores en sus curules, lo que impedía validar el quórum.

Ante ello, la presidenta Sara Rocha Medina ordenó un conteo de asistencia, lo que obligó a diputadas y diputados del PVEM, Morena y PTDolores Róbeles, Gabriela López, Aranza Puente, Héctor Serrano, Brisseire Sánchez, Luis Felipe Castro, Luis Fernando Gámez, Cuauhtli Badillo, Roberto Castillo, Jaqueline Jauregui y Tomás Zavala— a regresar al pleno para ser contados.

Tras restablecerse la asistencia, Gama Basarte continuó su exposición.

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