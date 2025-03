Clausuran más de 40 negocios por diversas faltas

Ángel de la Vega Pineda, director de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que durante la última semana se han clausurado 41 establecimientos comerciales de diversos giros.

Señaló que las principales razones son por la falta de licencias de funcionamiento vigentes e incluso la falta del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE).

Explicó que diversas cadenas comerciales no cuentan con el funcionamiento, tales como las Farmacias Guadalajara, Oxxo, Autozone, las tiendas 3B y otras.

"Un buen número de cadenas, estamos clausurando casi uno o dos Oxxo por día, ninguno tiene licencia vigente e incluso no tiene una apertura del SARE, que es el primer paso para tener una licencia de funcionamiento, no tienen dictámenes, no tienen absolutamente nada".

Afirmó que si bien se han realizado invitaciones a los comercios y a las mencionadas franquicias, ante la negativa se han visto obligados a proceder con las respectivas clausuras, por lo que explicó que se mantiene abiertos al diálogo e invitó a todos los negocios a cumplir con el proceso de regularización comercial.

Puntualizó que no existe tregua ni acuerdos con los establecimientos que no cumplan con los requerimientos que marca la ley.

En cuanto a los centros nocturnos, informó que las principales sanciones son por un incumplimiento del horario establecido y exceso de ruido.

De igual forma, añadió que actualmente existen acuerdos administrativos para agilizar los trámites del referendo y puntualizó que estos ya son de conocimiento de los diversos organismos y cámaras empresariales.