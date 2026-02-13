Direcciones municipales en SGS supervisan estancias infantiles

La operación segura de las estancias infantiles o guarderías, es considerada como de alta prioridad por el Ayuntamiento de Soledad, por lo que áreas municipales como Comercio, Protección Civil y otras se coordinan para supervisar este tipo de establecimientos.

La idea central es que tanto los administradores como el personal operativo cumplan con todos los requisitos de Ley y garanticen el bienestar de los pequeños usuarios y sus familias a través de un servicio profesional y responsable.

De hecho, la directora del área comercial de Soledad, Irma Patricia Cuevas Ovalle, informó que la semana pasada se realizó un operativo de visita a estancias infantiles para verificar que estén regularizadas y tengan todos sus documentos en regla: licencia de funcionamiento, dictámenes de Protección Civil, de Ecología, uso de suelo, visto bueno del Cuerpo de Bomberos, etcétera.

A los establecimiento que no cumplen con el 100 por ciento de los requisitos, se les inicia un procedimiento sancionatorio que puede ir desde el apercibimiento hasta una multa e incluso la clausura temporal o definitiva del negocio, según la falta y la posible reincidencia.

Actualmente, Comercio está depurando el padrón de estancias infantiles, pues se detectó que algunas de las que estaban en los registros ya no operan o cambiaron de ubicación. Cuevas Ovalle aclaró que la oficina a su cargo sólo revisa que se cuente con los permisos municipales de Ley, ya que la evaluación y vigilancia de la operación, corresponde a otras dependencias e instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).