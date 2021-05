Director busca forzar el regreso a aulas escolares

Padres de familia de la escuela Primaria Profr. Juan Miranda Uresti ubicada en la Colonia Hogares Ferrocarrileros tercera sección denunciaron al director de la institución por pretender obligar a los niños a que asistan a clases ya que de lo contrario no recibirán su certificado de primaria para el caso de los alumnos de sexto grado.

Mediante un mensaje enviado por WhatsApp el director del plantel en mención giró unas instrucciones a los vocales de los distintos grados, donde les señaló que el próximo 7 de junio era obligatorio el regreso a clases.

El comunicado del director comienza textualmente de esta manera "El regreso a clases será el 7 de junio, no es voluntario es obligatorio se firmará una carta de compromiso".

Añade que los maestros sólo trabajarán por las mañanas y no mandarán trabajos en la tarde pues no trabajarán doble, los padres de familia apoyarán a la escuela en checar la temperatura desde casa y apoyar lo que se requiere que pida la maestra.

La hora de la entrada será de 8 a 1 de la tarde, se cerrará la puerta a las 8:10, pero se dejará entrar a los niños desde las 7:30 am y asistirá el 50% de alumnos un día y los otros 50% otro día. Será el profesor el que indicará que niños asistirán y el viernes asistirán los niños que no se conectaron con los maestros y que no mandaron evidencias, entre otra serie de indicaciones.

Señala el directivo que se debe sanitizar y realizar el aseo de parte de los padres de familia y el pago de la inscripción por la cantidad de 800 pesos.

La molestia principal según señalaron, los padres es que el director pretenda amenazar e insista en que es obligatorio regresar a clases presenciales a los alumnos del sexto grado ya que de lo contrario no recibirán su certificado.

Tampoco gustó que los padres de familia tengan que firmar una carta responsiva con el fin de que el director pueda deslindarse de cualquier incidencia o contagio que se presente en

la institución.