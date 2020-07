Director del Inpojuve da positivo a COVID-19

El director del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve), Luis Fernando Alonso Molina, informó en su perfil de Facebook haber dado positivo a una prueba de COVID-19 y adelantó que seguirá trabajando desde su casa, además de recomendar a la población en general que siga las medidas de prevención de la enfermedad.

"Apenas ayer le pedí al mes de julio que no me sorprendiera y hoy me sorprendió con que soy COVID positivo", escribió el funcionario en el perfil de Facebook en que aparece con el nombre "Luis Fer Alonso".

"Continuaré trabajando desde casa aislado con todas las medidas necesarias; aprovecharé el tiempo para trabajar en más proyectos en apoyo de las juventudes, además de leer, meditar, descansar y si puedo, hacer poquito ejercicio. Cuídense mucho, tomen las medidas necesarias conozcan los síntomas atípicos para que puedan cuidarse y cuidar de los suyos, ahí les voy platicando como me siento. Y para los que creen que esto no es real solo les puedo decir que ya me pasó a mí y les puede pasar a Uds. así que ¡cuídense! Los tqm", agregó el servidor público.