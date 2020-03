Dirigente de Morena no teme ser auditado

El presidente del Comité Directivo Estatal del partido Morena, Sergio Serrano Soriano, dijo hoy que "quienes nos desconocen como líderes no conocen los estatutos del partido. Tienen el derecho de decir lo que sea, pero yo tengo el derecho de exigir que demuestren lo que dicen".

Aseguró que no hay malos manejos de los recursos económicos por parte de la actual dirigencia y mencionó que "no hay nada qué temer a una auditoría. Estamos tranquilos".

En el mismo sentido, adelantó que, en lo personal, él no tiene intención alguna de reelegirse en su actual cargo.

"Hay algunos y algunas que andan por ahí presentándose como voceros de Andrés Manuel López Obrador, de Bertha Luján, de Gabino Morales, Roxanna es una de ellas, pero los pequeños grupos, aunque los apoye gente que busca pokemones, no representan a la militancia de Morena", declaró.

Dijo que en este momento "no hay perfiles, no hay candidatos, no hay nada en Morena. Estamos trabajando con los delegados electos para que en cuatro o seis meses tengamos un proceso de renovación del cual Morena salga fortalecido".