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Discutirán dictamen sobre la Fiscalía Anticorrupción

Por Samuel Moreno

Abril 07, 2026 03:00 a.m.
A
Discutirán dictamen sobre la Fiscalía Anticorrupción

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad el dictamen que declara la vacante en la titularidad de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, tras la renuncia de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, por lo que será turnado al Pleno para su votación este martes 7 de abril. 

La presidenta de la comisión, la diputada del Partido del Trabajo (PT), María Leticia Vázquez Hernández, confirmó que el dictamen ya fue avalado al interior del órgano legislativo, por lo que se prevé su discusión y en su caso, aprobación por la totalidad de las y los legisladores en la próxima sesión ordinaria.

El documento establece que la renuncia del ahora exfiscal surtió efectos desde el pasado 31 de marzo de 2026, lo que obliga al Congreso a declarar formalmente la vacante y activar el procedimiento para la designación de un nuevo titular. 

De ser aprobado por el Pleno, el Congreso deberá notificar al titular del Poder Ejecutivo estatal, momento a partir del cual comenzará a correr el plazo de 30 días naturales para que envíe una terna de perfiles para ocupar el cargo. 

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El perfil que resulte electo únicamente concluirá el periodo para el que fue designado Torres Zúñiga, es decir, hasta el 5 de mayo de 2028, conforme a lo establecido en la Constitución local. 

La salida anticipada del fiscal abre un nuevo proceso de designación en una de las áreas clave para el combate a la corrupción en la entidad, por lo que se anticipa que la discusión en el Pleno se centre en la urgencia de dar continuidad a las investigaciones en curso.

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