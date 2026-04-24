Disminuye 14% la incidencia delictiva en SLP

La incidencia delictiva en San Luis Capital registró una disminución general del 14 por ciento durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en mejores condiciones de seguridad y mayor tranquilidad para la población, gracias a las políticas públicas de fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital.

Tan solo en 2026, la administración del alcalde Enrique Galindo Ceballos destina más de 152 millones de pesos, como parte de un esfuerzo acumulado superior a los 433 millones en los últimos tres años para el fortalecimiento institucional de la Policía Municipal, con acciones en desarrollo humano, tecnificación y equipamiento que han permitido consolidar una corporación más sólida, mejor preparada y cercana a la ciudadanía.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esta tendencia a la baja se refleja de manera contundente en delitos de alto impacto, como el homicidio doloso, que presentó una reducción del 72.4 por ciento.

En materia de robos, los resultados también son relevantes: el robo en transporte público disminuyó 100 por ciento al no registrarse casos en el periodo enero-marzo de 2026, frente a los seis reportados en 2025. Asimismo, el robo con violencia bajó 66 por ciento, el robo a negocio 46 por ciento y el robo a casa habitación 43.4 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El robo de vehículo registró una reducción del 20.6 por ciento, mientras que el robo a transeúnte disminuyó 5.3 por ciento, consolidando una tendencia positiva en la protección del patrimonio de las familias potosinas.

Otros delitos también mostraron descensos significativos: el secuestro se redujo 100 por ciento al no presentarse casos, la violación bajó 16.4 por ciento, el narcomenudeo 13 por ciento, las lesiones dolosas 10.7 por ciento y la violencia familiar 10.5 por ciento.