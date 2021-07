Distractor, destapes a sucesión de AMLO

El vocero del arzobispado de San Luis Potosí, Juan Jesús Priego Rivera, comentó que el hecho de que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador se ponga a hablar de sus posibles sucesores, además de una pérdida de tiempo "es querer evadirse de sus responsabilidades actuales" y distraerse de los problemas graves que tiene el país como el tema de salud y el de la violencia.

"Hay muchos problemas en el país como para estar pensando en estas cosas, yo creo que ahorita lo principal es atajar el tema de la violencia, pero está también el tema de la salud, la falta de medicamentos e insumos y en lo que se van a gastar 10 mil millones de pesos en consultas populares, eso es tirar el dinero a la basura", observó el clérigo.

Señaló además, que el presidente insiste una y otra vez en que ya no existe la corrupción, pero sigue existiendo, no ha desaparecido por decreto e incluso en el círculo cercano de la presidencia de la república hay evidencia de enriquecimiento, "la corrupción continúa rampante".

Finalmente manifestó: "Yo no me la creo que ya se acabó la corrupción, no se ha terminado; como lo dijo Goebbels si repites una mentira 100 mil veces lo haces una verdad y así el presidente insiste en decir que ya no hay corrupción, ya no hay corrupción, ya no hay corrupción, somos diferentes, somos diferentes, somos diferentes..., pero no es cierto".