Documenta CEDH violación en kínder

Un alumno de un jardín de niños presuntamente fue violado en 2019 por parte de un profesor de educación física, según reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Por ello, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No. 03/2021 a Griselda Álvarez Oliveros, titular del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), dependencia que contabiliza dos pronunciamientos recomendatorios.

De acuerdo con la indagatoria radicada en el expediente 1VQU-543/2019, una semana antes de que concluyera el tercer grado en el ciclo escolar 2018-2019, el niño le dijo a su madre que ya no quería ir a la escuela, porque no le gustaba como lo tocaba el profesor de educación física, pues "me mete sus dedos en mi colita".

Frente a lo vertido por el infante, la madre denunció los hechos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, que inició una carpeta de investigación.

Dentro de la investigación realizada, el dictamen médico determinó que el niño presentó seis lesiones antiguas en la región anal, así como múltiples lesiones tipo verruga de forma oval, correspondientes al virus de papiloma humano.

A su vez, la evaluación pericial psicológica encontró alteración psicológica que ha comprometido su desarrollo psicosexual y manifestación en indicadores de agresividad, temor, incluso desconfianza en sí mismo.

Así, la CEDH emitió cinco puntos recomendatorios, entre ellos, la reparación integral del daño a la víctima.