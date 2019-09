Dónde está el apoyo, pregunta el comercio en pequeño a AMLO

La realidad del pequeño comercio no cambió con la nueva administración federal, porque no ha hecho nada, más que pura mentira para los comerciantes, para quienes ha enviado mensajes de "apoyo económico", pero que no existen, aseguró el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Armando Reyes Sías.

"Se habla de apoyos para el pequeño comercio. Yo pregunto: ¿en dónde están los apoyos para el comercio en pequeño?. También eso es una mentira del gobierno".

Recordó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador prometió un apoyo para quitar intermediarios de la compra y venta de productos del campo.

Explicó que la idea para que los comerciantes venden directamente en su tienda los productos traídos del campo es casi imposible, porque ellos (los intermediarios) van por los productos al campo, pero en camiones para repartir y vender al público en general.