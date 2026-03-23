logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Fotogalería

EL AGUA QUE NO ESTÁ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?

Jornada será el 26 de marzo en oficinas centrales de Salud

Por Redacción

Marzo 23, 2026 02:37 p.m.
A
¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?

Los Servicios de Salud del estado convocaron a una jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a adolescentes de entre 11 y 16 años.

De acuerdo con la dependencia, la aplicación se realizará el próximo jueves 26 de marzo, en un horario de 15:00 a 18:00 horas, en las oficinas centrales de la institución.

La titular de la Secretaría de Salud, Leticia Gómez Ordaz, informó que se aplicará la vacuna nonavalente, la cual brinda protección contra nueve tipos de VPH y contribuye a reducir riesgos asociados a distintos tipos de cáncer.

Para acceder al biológico, madres, padres o tutores deberán acudir con las y los adolescentes y presentar la CURP; en caso de contar con ella, también la Cartilla Nacional de Salud. Si no se dispone de este documento, se entregará un comprobante de vacunación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La autoridad sanitaria recomendó tramitar la cartilla en los centros de salud, ya que permite dar seguimiento a los esquemas de vacunación y al estado de salud de las y los menores.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?
¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?

¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?

SLP

Redacción

Jornada será el 26 de marzo en oficinas centrales de Salud

Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en SLP
Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en SLP

Arranca operativo de seguridad por Semana Santa en SLP

SLP

Redacción

Refuerzan seguridad en todo el estado

Turismo en SLP sube ingresos y empleo, según Inegi
Turismo en SLP sube ingresos y empleo, según Inegi

Turismo en SLP sube ingresos y empleo, según Inegi

SLP

Redacción

Sector servicios reporta alza anual

Video | "Yo no he decidido nada, dice Ruth González
Video | "Yo no he decidido nada, dice Ruth González

Video | "Yo no he decidido nada", dice Ruth González

SLP

Samuel Moreno

"Él (Manuel Velasco) no va a decidir por mí, yo soy la que lo tiene que hacer en su momento", afirmó la legisladora