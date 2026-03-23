¿Dónde vacunarán contra VPH a adolescentes en SLP?

Los Servicios de Salud del estado convocaron a una jornada de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a adolescentes de entre 11 y 16 años.

De acuerdo con la dependencia, la aplicación se realizará el próximo jueves 26 de marzo, en un horario de 15:00 a 18:00 horas, en las oficinas centrales de la institución.

La titular de la Secretaría de Salud, Leticia Gómez Ordaz, informó que se aplicará la vacuna nonavalente, la cual brinda protección contra nueve tipos de VPH y contribuye a reducir riesgos asociados a distintos tipos de cáncer.

Para acceder al biológico, madres, padres o tutores deberán acudir con las y los adolescentes y presentar la CURP; en caso de contar con ella, también la Cartilla Nacional de Salud. Si no se dispone de este documento, se entregará un comprobante de vacunación.

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La autoridad sanitaria recomendó tramitar la cartilla en los centros de salud, ya que permite dar seguimiento a los esquemas de vacunación y al estado de salud de las y los menores.