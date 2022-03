Dueños de mascotas desatan quejas de usuarios del Tangamanga Uno: pasean a sus perros fuera del "Pet Park"

A poco menos de una semana de inaugurarse la zona "pet friendly" en el parque Tangamanga Uno, cientos de ciudadanos se han quejado por el incumplimiento de algunos paseantes, quienes dejan que sus mascotas deambulen fuera del área permitida o no recogen las heces.

Ayer, a través de su cuenta de Facebook, los administradores del parque Tangamanga difundieron un comunicado en el que se recuerda a los usuarios que la única área permitida para las mascotas es la zona "Pet Park".

Dicha publicación cuenta ya con más de 180 comentarios, la mayoría de ellos señalan la necesidad de sancionar a quienes infrinjan las disposiciones, la importancia de que los dueños de las mascotas sean responsables, el riesgo de suciedad que implican las necesidades fisiológicas en el pasto del parque y el peligro de que algún perro ataque a otro paseante.

Entre las zonas en las que se ha visto que deambulan perros sin correa se incluyen el jardín japonés, cerca del Splash, alrededor de las fuentes y hasta encima de las mesas ubicadas en los kioscos.

Algunos usuarios explicaron que mucha gente acostumbra acostarse en el pasto, pero ahora ya no se sabrá si ahí orinó alguna mascota.

"Era de esperarse que no iban a respetar la zona para las mascotas. Como tampoco respetan las señales de no estacionarse, ni el límite de velocidad, ni el no tirar basura"; "Un GRAN ERROR el permitir la entrada a los perros a este parque solo por quedar bien con la gente y la sociedad protectora de animales..la sociedad no está preparada ni educada para esto..qué necesidad de meter perros al parque" y "No lo están respetando andas con sus perros por todo el parque Parque Tangamanga I y II y de recoger sus heces ni hablar", fueron tan solo algunos de los comentarios difundidos en la red social.