Dueños de restaurantes, bares y centros nocturnos rechazan propuesta de 'ley seca'

La asociación de restaurantes, bares, discotecas y centros nocturnos de San Luis Potosí, manifestó su total rechazo a al proyecto de decreto que la Dirección de Gobernación está trabajando modificar las condiciones respecto a la venta de bebidas alcohólicas en San Luis Potosí, a partir de las indicaciones que se puedan generar en el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

En representación de este sector de la vida nocturna y de entretenimiento en la entidad, Roberto Pinto Madrid, señaló que existe una absoluta inconformidad y desacuerdo con la medida, ya que aseguró, estas medidas no solucionan el problema de fondo.

Refirió, que ya se tiene la experiencia del confinamiento durante el inicio de la pandemia, en donde se tomaron medidas similares y que propiciaron la comercialización clandestina de estos productos, así como el incremento en el consumo de alcohol derivando en un alza en los casos de violencia al interior de los hogares.

"La referencia estadística que la Secretaría de Salud nos presenta todos los días ha dejado en claro que los contagios, aún sin la presencia del sector productivo que representamos, no se ha podido mitigar, y ante ello, no dejaremos de exigir que se apeguen al marco legal y actúen conforme a derecho, respetando los derechos que por Ley nos corresponden, no solo como empresarios sino como potosinos", señaló.

El empresario, dijo que ante esta situación el sector exige de manera inmediata una audiencia con la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel, para solicitar que este sector sea considerado en la planeación de las estrategias que se están desplegando.

Cabe destacar que esta agrupación ha salido en varias ocasiones a manifestarse en las calles de la capital potosina, en la más reciente, procediendo incluso, a clausurar de forma simbólica la Dirección de Gobernación, acusando a esta instancia en ser omisa e indiferente ante los señalamientos de los empresarios y trabajadores de los restaurantes bares y centros nocturnos del estado.