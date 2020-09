Durante pandemia, crece 10% número de suicidios: FGE

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló que durante los meses que ha durado la pandemia de COVID-19 en San Luis Potosí se ha registrado un aumento de entre ocho y 10 por ciento en los casos con respecto al año 2019.

El vicefiscal Aarón Edmundo Castro Sánchez mencionó que "regularmente, tenemos cifras que se mantienen a lo largo del año, pero este año, debido a la pandemia, sí se tiene un aumento, aunque no tan significativo".

Expresó que la actual problemática de salud pública se liga "a otras situaciones de salud mental que se presentan en todos los estratos sociales, todas las edades y sin distinción de género, aunque regularmente el fenómeno del suicidio se presenta más en personas adultas del sexo masculino que en mujeres o en menores, además de que se presentan más casos en áreas urbanas que en localidades rurales".

En las cifras del 1 de enero al 31 de agosto del presente año, se cuentan 148 suicidios, de los cuales 103 se cometieron en la Zona Centro del estado; seis en el Altiplano; 14 en la Zona Media; 18 en la Zona Huasteca norte y siete en la Zona Huasteca sur.

De esos suicidios, 116 fueron de hombres adultos; 11 de varones menores de 18 años; 17 de mujeres adultas y cuatro de mujeres menores de edad.

Castro Sánchez subrayó la importancia de cuidar siempre la salud mental, pero más en tiempos de pandemia, ya que "muchas veces no se toma en cuenta o no con la seriedad que merece. Se deben vigilar los niveles de estrés que pueden presentarse por no tener un ingreso fijo, por haber perdido un trabajo o simplemente por el encierro obligado".