Edificio de la Facultad de Ciencias permanecerá desocupado hasta que se repare: Rector

Por daños moderados en elementos no estructurales, el Edificio 3 de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí permanecerá evacuado hasta que sean reparadas las fallas, confirmó el rector Alejandro Javier Zermeño Guerra.

Informó que antes del sismo del lunes, una empresa especializada ya había determinado que el edificio se encontraba en riesgo bajo.

Precisó que era necesario buscar una empresa especializada en ingeniería sísmica y estructural

Si bien no encontraron fallas evidentes en la estructura, ahora, con el sismo se agravaron las grietas que ya se encontraban en algunas partes del edificio, pero no repercuten en la seguridad estructural. "Aparecieron en espacios no estructurales... solo en muros de fachada y otros elementos que no afectan la estructura principal".

Informó que en caso de que en la investigación de la contraloría interna haya conclusiones contundentes que revelen alguna irregularidad que pudiera señalarse a alguien, podrían fincarse responsabilidades.

Anunció una propuesta de represupuestación para obtener los recursos que permitan el financiamiento de las obras de refuerzo.

Dijo que las revisiones permiten determinar que las fallas encontradas son de bajo riesgo, pero suficientes para mantener desocupado el edificio y fueron dictaminadas por tres empresas especializadas.

Explicó que la decisión de desocupar el edificio obedece a que requiere de una presencia menor de personas, puesto que el movimiento constante genera vibraciones importantes.