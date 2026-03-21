Edil de Vanegas justifica su incorporación al PVEM

El presidente municipal de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, defendió su salida de Morena al acusar falta de respaldo del partido para atender necesidades básicas del municipio, como agua y carreteras, tras un año y medio de gestiones sin resultados, pese a que —según dijo— sus proyectos fueron recibidos sin que hubiera respuesta concreta.

El edil sostuvo que, aunque existe asignación de recursos federales y estatales, éstos resultan insuficientes frente a las carencias de la demarcación. Señaló que su administración enfrentó limitaciones para concretar apoyos adicionales, lo que motivó su salida. "Sí me agarraron los proyectos, sí me dieron la atención y todo, pero nunca hubo respuesta", afirmó, al insistir en que la función del gobierno municipal es gestionar mayores recursos.

García Ruiz explicó que su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) responde a la búsqueda de mayor respaldo político y de gestión. Aseguró que en este instituto ha encontrado acompañamiento y resultados, en contraste con su experiencia previa. "Siempre me han visto bien, siempre me han cobijado... entonces a mí me toca jalar con el que jala, así de fácil", declaró.

El alcalde también respondió a las críticas de la dirigencia de Morena, que ha sostenido que los municipios cuentan con recursos suficientes. Reiteró que, si bien hay financiamiento, este no alcanza para cubrir las necesidades locales, por lo que insistió en la falta de apoyo efectivo para impulsar proyectos prioritarios. Añadió que su equipo cercano lo respalda, aunque aclaró que no existe obligación de migrar de partido.

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"Yo siempre les he dicho, a lo mejor el partido no es malo, yo estoy muy agradecido, pero los dirigentes son los que a veces no te dan el respaldo necesario que se ocupa para sacar a tu municipio adelante", añadió.

Por su parte, el dirigente estatal del PVEM, Ignacio Segura Morquecho, rechazó que los partidos políticos asignen presupuesto público y atribuyó el señalamiento del alcalde a la necesidad de acompañamiento político. Indicó que han sostenido diálogo con otros presidentes municipales, aunque sin procesos activos de incorporación, y precisó que el enfoque actual es de coordinación institucional más que de adhesiones

partidistas.