Edmundo Torrescano pide que recorte a su sueldo se destine a un asilo

De ser procedente la impugnación en contra del descuento de 10% a la dieta legislativa, tal porcentaje se destinará a un asilo, afirmó Edmundo Torrescano Medina, diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Previo a que el exsecretario particular del exgobernador Juan Manuel Carreras López presentara el juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), Rubén Guajardo Barrera del Partido Acción Nacional (PAN), impugnó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), a fin de que no se redujera el ingreso.Informó que antes de interponer el medio impugnativo, acudió con la Oficialía Mayor para solicitar que, de proceder el recurso, el 10 por ciento previsto se entregue al encargado de un asilo del municipio de Rayón.Ironizó que el inmueble es una "herencia bendita" de la administración municipal pasada, que no estuvo abanderada por el Revolucionario Institucional, porque también hay cosas favorables que deben respaldarse.Justificó la impugnación en razón de que el ahorro generado se regresará a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin), cuyo monto se destinará a gasto corriente, "entonces no hay un criterio de asistencia real", complementó.Demandó la necesidad de aprobar una "buena" reforma y un buen proyecto de presupuesto de egresos, donde sí se contemplen criterios de austeridad, con reducción de todos los tabuladores para alcanzar una eficiencia real en la administración pública."La ley es muy clara, que no se puede disminuir los sueldos durante un ejercicio fiscal. Estamos a favor de la austeridad, pero tenemos que hacerlo con legalidad. El populismo no debe de estar de la mano de la ilegalidad", sostuvo.