Educar desde la niñez ayudará a erradicar violencia contra las mujeres: CJM

Las acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, no impactarán positivamente en la sociedad hasta que no se realice un trabajo preventivo de largo alcance en donde desde la federación, estados y municipios no proyecten más estrategias enfocadas sólo a repartir trípticos y más material informativo de los derechos de las mujeres, sino en aplicar más trabajo de educación desde edades tempranas.

"Necesitamos transitar a políticas de largo alcance, en donde los niños y niñas comprendan esos roles de género asignados y que han causado esos estereotipos sociales, ya que mientras no reconozcan sus derechos, deberes y esa falta de capacidad de los padres de reconocer que son sujetos de derecho y cambien ese enfoque educativo, no se podrá avanzar".

Dijo que lo importante es que se deje de educar pensando en que las mujeres tienen que enfocarse a las actividades de la casa, sino que impulsen a las niñas a que aspiren a formarse en actividades relacionadas con cargos públicos, y que le apuesten al tema de la educación.

Méndez Salas consideró que las mujeres en su entorno, tienen que visibilizar y crear conciencia de que la violencia familiar representa un factor importante que puede llegar a culminar en un feminicidio.

Julieta Méndez Salas, titular del Centro de Justicia para Mujeres indicó que en este centro están atendiendo a la niñez a fin de que desde temprana edad visibilicen no sólo la violencia física, sino desde todos los aspectos, pues el problema está arraigado desde la cultura y en el comportamiento de hombres y mujeres.