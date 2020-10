Ejecutivo deberá enviar 8 ternas para magistrados

La presidenta de la Comisión de Gobernación diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez aseguró que tras la no ratificación de seis magistrados numerarios, el titular del Poder Ejecutivo deberá enviar igual número de ternas para que el pleno del Congreso del Estado elija a los impartidores de justicia.

"Los casos de todos los magistrados que no fueron ratificados, se devuelven al Poder Ejecutivo para que puedan preparar las ternas, es decir, en este caso van a tener que ser ocho ternas, dos de los que cumplieron un periodo que es el licenciado Martín Celso Zavala y el licenciado Ricardo Sánchez Márquez más seis que no fueron ratificados, desafortunadamente", explicó.

La legisladora expuso que "esa es una de las posibilidades y la otra es que en los espacios que quedaron acéfalos suban los supernumerarios; si para el 14 de octubre no se ha elegido a los nuevos integrantes, por no enviar las ternas, en automático suben los supernumerarios y así quedará conformado el Poder Judicial, hasta en tanto no se mande terna".

Manifestó que "en los seis casos se aplicaría esto, porque en los otros dos, uno cumple 15 años y otro de manera voluntaria presentó su solicitud de separación del cargo, esas ternas ya las tenía consideradas el Ejecutivo y estará acabando de afinar para enviarlas aquí al Congreso".