Ejidatarios de Villa de Reyes bloquean accesos a Logistik

Desde las 10:00 horas, ejidatarios del municipio de Villa de Reyes bloquearon tres puntos de los accesos al parque Industrial Logistik 1 y 2, así como la caseta de cobro Calderón, en exigencia a que se pague el derecho del uso de sus tierras, señalan al gobierno estatal como responsable de los adeudos.

"Nos han estado viendo la cara, nos dan largas de que nos van a pagar y nunca ha llegado el día", dijo una de las ejidatarias.

Se trata de habitantes de las comunidades de Saucillo, Jesús María, Carranco, Bledos, Calderón y Rodrigo, argumentan que la empresa Coconal que se encargó de la construcción de la súpercarretera La Pila - Villa de Arriaga dejó de cumplir con el pago por el uso de sus tierras desde hace 20 años, por lo que ahora exigen el pago de lo que se adeuda.

Afirman que en esta ocasión no se van a retirar hasta que vean una verdadera disposición por parte del gobierno estatal, ya que esta vez se trataría del cuarto bloqueo, en caso contrario, piden de regreso sus tierras, ya que se sienten defraudados porque durante las negociaciones anteriores, las promesas no se han cumplido.

"Ellos se están haciendo ricos con el dinero de las casetas, con nuestras tierras y nosotros no estamos haciendo más pobres, no nos vamos a quitar hasta que no nos paguen", afirmó otro de los ejidatarios.