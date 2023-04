Ejidatarios nada saben del proyecto del Cristo

El proyecto del Cristo Rey anunciado por el gobierno del estado, en el paraje natural Joya Honda, ubicado en el ejido La Tinaja, Soledad de Graciano Sánchez, aún no se ha planteado en qué consiste a sus supuestos beneficiarios, señaló Cresencio Rangel, Comisariado Ejidal.

Indicó que esta propuesta, tampoco se ha puesto a consideración de los más de 160 ejidatarios, ya que reiteró que al momento, por parte de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) no se han tenido tal acercamiento en el que se detalle todo lo relacionado a dicho proyecto.

“El proyecto del Cristo no se ha definido para eso necesitamos hacer una asamblea, para que se llegue a un acuerdo, ahorita la gente todavía no decide, se escuchan rumores donde dicen que ya tienen el permiso, pero es mentira, porque para el permiso se necesita sacar una acta de la asamblea donde se avale que la mayoría está de acuerdo y hasta ahorita no se ha convocado a asamblea para tratar ese asunto”.