Video | En diciembre, la capital recibió informe del IFSE: Lecourtois

El Congreso del Estado no está facultado para llamar a entes auditados con observaciones, con el fin de solventarlas o rendir cuentas, como lo solicitó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó el titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois López.

"El Congreso no le va a llamar nunca jamás porque no le corresponde", comentó.

Sería directamente con el IFSE la solventación o aclaración de dichas observaciones, las cuales fueron notificadas desde el 3 de diciembre al Ayuntamiento de la capital, puntualizó Lecourtois López.

"Probablemente no le avisaron de su oficina que se recibió en tiempo y forma nuestro comunicado con las observaciones finales", señaló.

?? | En diciembre, gobierno capitalino recibió informe del IFSE, revela Rodrigo Lecourtois. Señaló que probablemente no le avisaron de los resultados de su auditoría al alcalde Enrique Galindo.

Toda la información: ??https://t.co/tqFYwf4YKp pic.twitter.com/7ibYtgI7vx — Pulso Online (@pulso_mx) February 4, 2025

El auditor informó que incluso se emitió una respuesta por parte del Ayuntamiento de San Luis Potosí a la notificación de las observaciones.

Rodrigo Lecourtois sugirió que Galindo Ceballos no estaría bien informado del proceso y añadió que aún hay tiempo de solventar algunos de los señalamientos que conllevan las observaciones por 582 millones de pesos a la capital en la Cuenta Pública 2023.

"Se me hace gravísimo porque ya hasta hay una respuesta por parte del Ayuntamiento de la capital, en el mismo día en el que afirmaba no haber recibido ninguna notificación. Tal vez no está bien informado", declaró el titular del IFSE.