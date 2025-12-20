"El 90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar"

En los últimos días incrementaron los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, están relacionadas con problemas familiares, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es decir, los hijos o las hijas deciden salir por voluntad propia y después regresan a su hogar, especificó García Cázares.

"De todas maneras nosotros le preguntamos a la familia. Es una obligación que tiene la fiscalía: si quieren que se difunda la ficha de búsqueda, porque si ellos no quisieran, nosotros no podríamos difundirla", complementó

Luego de acudir a la festividad del Día del Policía, la fiscal general reveló que se ha identificado que, en alrededor del 90 por ciento de las fichas emitidas existen diferencias y violencia familiar.

En entrevista, ejemplificó un caso radical, donde una niña se enojó porque sus padres la pusieron a lavar los platos, motivo por el cual decidió salirse de la casa, no obstante, al día siguiente regresó.

"Diariamente se emiten fichas de búsqueda. Hemos tenido en los últimos días un incremento y es un tema de índole familiar. La familia tiene problemas, la hija o el hijo menor de edad se sale de la casa y luego posteriormente regresa", expuso la fiscal.