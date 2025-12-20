logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"El 90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar"

Por Rubén Pacheco

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
"El 90% de fichas de búsqueda, por casos de índole familiar"

En los últimos días incrementaron los reportes de personas desaparecidas y no localizadas, sin embargo, están relacionadas con problemas familiares, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Es decir, los hijos o las hijas deciden salir por voluntad propia y después regresan a su hogar, especificó García Cázares.

"De todas maneras nosotros le preguntamos a la familia. Es una obligación que tiene la fiscalía: si quieren que se difunda la ficha de búsqueda, porque si ellos no quisieran, nosotros no podríamos difundirla", complementó 

Luego de acudir a la festividad del Día del Policía, la fiscal general reveló que se ha identificado que, en alrededor del 90 por ciento de las fichas emitidas existen diferencias y violencia familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En entrevista, ejemplificó un caso radical, donde una niña se enojó porque sus padres la pusieron a lavar los platos, motivo por el cual decidió salirse de la casa, no obstante, al día siguiente regresó.

"Diariamente se emiten fichas de búsqueda. Hemos tenido en los últimos días un incremento y es un tema de índole familiar. La familia tiene problemas, la hija o el hijo menor de edad se sale de la casa y luego posteriormente regresa", expuso la fiscal.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción
    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    EU sanciona a varios familiares de la esposa de Maduro por corrupción

    SLP

    EFE

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora
    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin Ley Gobernadora

    PVEM asegura que ganará en SLP con o sin "Ley Gobernadora"

    SLP

    Pulso Online

    Tras la polémica, Manuel Velasco afirma que el partido cuenta con respaldo ciudadano

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale
    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente en Tamazunchale

    SLP

    Redacción

    La desaparición de un adolescente activa la Alerta Amber en Tamazunchale

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo
    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    Se llevan gorros y bufandas de esculturas de Timoteo

    SLP

    Rolando Morales

    En algunos casos se logró recuperar parte de los adornos por intervención de personal de las áreas de Turismo y Cultura