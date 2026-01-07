El campo y sus agricultores, olvidados en SLP

Altiplano Oeste.- En una amplia zona dependiente de las remesas, donde los agricultores de temporal hacen labor heroica para sostener a sus familias, ahora padecen el desprecio del Gobierno Federal, porque aquellas familias que no tienen parientes trabajando en Estados Unidos, se quedaron sin fuente de ingresos porque el gobierno se negó a abrirles centros de acopio de frijol y algunos compradores llegaron con oportunidad para ofrecerles 8 o 9 pesos por kilogramo, cantidad que ni siquiera permite sacar los costos.

Algunos adultos mayores salvan una parte de su grave situación económica por apoyos de personas de 60 y más, pero las familias que se quedan en una edad intermedia, podrían ingresar al grupo de extrema pobreza, a pesar de que ya trabajaron.

Precisamente por esa falta de apoyos, Luis Roberto Castillo Téllez, líder de agricultores en Villa de Ramos, explica que la situación se volverá más difícil, porque en toda esa zona no hay otras fuentes de trabajo que pudieran reportar ingresos para los campesinos.

"NO HAY TRABAJO"

Los campesinos refieren un grave deterioro de la economía, porque no les llega ayuda de ningún lado.

Dijo que las pláticas con los campesinos que todos los días hacen su trabajo y que viven allá de tiempo completo, explican que allá no hay trabajo y la mayoría de las personas subsisten de las remesas que les envían los hijos, los nietos o los esposos que se van a Estados Unidos.

Recordó que en diciembre, repartieron juguetes a los niños en la zona altiplano y platicando con ellos, aseguran que ya tienen su idea de que después de la secundaria o a mitad de secundaria se van a ir para Estados Unidos.

Explica que los jóvenes de la zona traen esa idea en la porque ven que a los hermanos, a los tíos y a los papás les va muchísimo mejor por estar allá que estando en el rancho.

Dijo que en el altiplano, no hay trabajo y de la única fuente de ingresos, pues es la siembra en el 90 por ciento del frijol y es siembra de temporal y el otro 10 o 20 por ciento es siembra de maíz.

Los campesinos explican que el maíz, no es para venta y por lo tanto tampoco para sostener ingresos, sino para hacer rastrojo y para dar de comer y si el clima se presenta bien, se les engorda a sus animales el resto del año utilizando su rastrojito y posteriormente los venden y de ahí van subsistiendo las personas que no tienen familiares "allá en el otro lado".

Los campesinos creen que la economía no se estabilizará, porque no hay empresas que den empleos formales y hay un 80 o 90 por ciento de gente, que depende de la siembra el frijol, actividad que se realiza por medio un trabajo de más de medio año, desde empezar a preparar y a voltear la tierra cuando hace frío.

Recalcó que las tierras deben quedar listas para cuando empiecen las lluvias y en junio comenzar a rastrear y sembrar y con la lluvia ayuda de Dios, si se da el clima que se dé la cosecha, como fue este año, hubo muy buena cosecha y sin embargo, por la ley de la oferta y la demanda, los precios no son buenos.

LOS COMBUSTIBLES CAROS

Los propios campesinos admiten que comprar el kilo de frijol a un precio de 10 pesos es insostenible, porque un litro de diesel sale en 26 o 27 pesos y se necesita haber cosechado tres kilos de frijol, entonces no salen las cuentas, porque se gasta mucho diesel para voltear la tierra y en un predio de 5 hectáreas, para voltear la tierra, un campesino se va a gastar 100 litros de diesel.

Después, para rastrear la tierra antes de que llueva, se va a gastar 40 litros de diesel; luego, para sembrar se va a gastar otros 30 litros de diesel y más adelante, para la primera cultivada se va a gastar otros 30 litros de diesel y ya para la cosecha, si es que se le da, se gastará otros 30 o 40 litros de diesel en trillar.

Al problema agregan que en vista de que el cultivo es de temporal, no rinde mucho y obviamente no salen los gastos. "La verdad es lo que cuenta ahí en la mayoría de la gente".

ESPERANDO A LAS INTEGRADORAS

Reportó que mucha gente, no quiso vender el frijol a los compradores de precio barato porque el precio estaba muy abajo y lo están guardando con la ilusión de que abra la integradora y puedan meter su frijol al precio de garantía de 27 pesos, "pero ese es un sueño guajiro, porque el precio de garantía no tiene la capacidad para comprarle a todo mundo ni a todos los productores... solo es para unos pocos".

Recuerda que en San Luis Potosí, a las autoridades federales se les fue en promesas de que abrirían las integradoras para los centros de acopio y el pago del frijol al precio de garantía de 27 pesos, pero es fecha que nadie toma la decisión de abrir.

"En Zacatecas ya están operando las integradoras, pero aquí en el Altiplano ninguna está operando hasta el día de hoy. Dicen que ya la próxima semana, que ya dentro de 15 días, que ya dentro de un mes, que ya les hablaron de México... ya sabe cómo se las gastan al campesino lo marean con decirle que viene el niño Dios".

Advirtió que a finales de enero, ya entra la producción y la cosecha que hubo en Sinaloa, es de los más grandes productores de frijol y eso provocará una caída drástica del precio del frijol de San Luis Potosí.

Al escenario se suma el hecho de que la gente, ya está esperando el recurso de su Procampo que sí está llegando y es un proyecto federal de muchos años.

LOS PROGRAMAS SOCIALES

Las personas mayores tienen los apoyos del Bienestar, beneficio que reciben las personas cuyas edades oscilan entre 60 o 65 años y más; sin embargo, las personas que son menores de esa edad y no tienen los familiares en Estados Unidos, son las que se ven afectadas y tienen familias y niños chiquitos.

Los propios campesinos reconocen que los apoyos federales para los adultos mayores han ayudado mucho, pero las personas que no tienen esa edad y no tienen familiares en Estados Unidos, son las que se la ven difícil .