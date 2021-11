El crecimiento económico aún se tardará: Ramírez

Si bien se aprecia una ligera recuperación económica, tenemos que permanecer vigilantes de que el Banco de México y el Gobierno Federal hagan lo propio para que no sea una recuperación efímera por la espiral inflacionaria, advirtió el diputado local Mauricio Ramírez Konishi.

"Se ve un repunte económico, pero si no se controla, esa espiral inflacionaria se comerá los efectos positivos", puntualizó.

Recordó que venimos de muy atrás en materia de repunte económico, porque en 2019 arrancó el año con una caída económica de 0.09 por ciento y aún no comenzaba la pandemia, que provocó una caída de ocho por ciento.

"Aunque vayamos creciendo todavía no llegamos al nivel 0 y por eso no se siente tanto, porque aún se ven muchos negocios cerrados, a la ciudadanía le cuesta trabajo pagar aspectos tales como colegiaturas, mensualidades de renta y vehículos y si bien hay recuperación, no se ha llegado a niveles de estabilidad".