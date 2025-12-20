El estado intervendrá si protestas perjudican a terceros

Luego que el Frente Cívico Nacional (FCN) anunció manifestaciones contra el Congreso del Estado por la aprobación de la "Ley gobernadora" o "Ley Esposa", el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, advirtió que, si las protestas generan afectaciones a terceras personas el estado intervendrá.

Previo a encabezar una celebración con elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Policía de Investigación (PDI) por el Día del Policía en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, adujo que todos los sectores de la población, tienen derecho a protestar, siempre y cuando lo hagan con respeto y sin afectar a terceros.

"Si se lastima a terceras personas, entonces va a entrar el estado", complementó el gobernador Gallardo Cardona.

En entrevista, el mandatario estatal refirió que no le genera preocupación la aplicación de medidas de presión, anunciadas por el organismo de la sociedad civil, en gran medida porque desconoce su existencia.

"Yo no sé quién es ese Frente Cívico Potosino (Nacional). Hasta apenas hoy (ayer) lo acabo de conocer. Con todo respeto no tengo ninguna opinión del Frente Cívico", exteriorizó Gallardo Cardona.

Como parte de las inconformidades anunciadas por la asociación civil, se prevé impedir que las y los congresistas sesionen, inclusive tomar las instalaciones del Poder Legislativo de San Luis Potosí.