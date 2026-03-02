logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El INE tendrá nuevo titular

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
El INE tendrá nuevo titular

El Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí cambiará de titular a partir de este lunes 2 de marzo. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas dejará la vocalía ejecutiva local para asumir funciones en la Junta Local Ejecutiva de Baja California, como parte de una reconfiguración interna avalada a nivel nacional.

La Junta General Ejecutiva del organismo aprobó 17 cambios de adscripción en distintas entidades del país, entre ellos el relevo en San Luis Potosí. La conducción de la Junta Local quedará en manos de Liliana Díaz de León Zapata, quien asumirá la titularidad en la entidad.

El movimiento ocurre en la antesala del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. Según lo expuesto por el propio Instituto, los ajustes buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las juntas locales frente a los retos logísticos, presupuestales y de organización que se avecinan rumbo a las elecciones del 2027.

Previo a su salida, Aispuro sostuvo que, hasta ahora, no percibe un desánimo ciudadano vinculado al contexto de seguridad. Señaló que existe interés en participar en los comicios, aunque reconoció que será determinante observar si la incidencia en temas de inseguridad en la vida pública disminuye o se intensifica conforme avance el proceso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Añadió que la posible aparición de nuevos partidos y el crecimiento de la pluralidad amplían el abanico de opciones para el electorado. No obstante, advirtió que el escenario previo a la jornada electoral será el que termine por marcar el nivel real de participación y las condiciones en que se desarrollará la competencia política.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años
    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años

    Fallece Doña Rosita García de Valladares a los 89 años

    SLP

    Martín Rodríguez

    Fue impulsora del arte, la asistencia social y la vida empresarial; presidió el DIF Municipal durante la alcaldía de Miguel Valladares

    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza
    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza

    Poste a media calle en Pozos: Seduvop dice que ya gestiona libranza

    SLP

    Redacción

    Tras críticas, aseguran trámite ante CFE.

    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP
    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

    Gobierno tiene "bajo control" el gusano barrenador en SLP

    SLP

    Redacción

    Refuerzan acciones sanitarias en las cuatro regiones.

    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito
    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito

    Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito

    SLP

    Redacción

    Cierres en torno al templo del Señor de Burgos por festividades y llegada de fieles.