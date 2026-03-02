El INE tendrá nuevo titular

El Instituto Nacional Electoral en San Luis Potosí cambiará de titular a partir de este lunes 2 de marzo. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas dejará la vocalía ejecutiva local para asumir funciones en la Junta Local Ejecutiva de Baja California, como parte de una reconfiguración interna avalada a nivel nacional.

La Junta General Ejecutiva del organismo aprobó 17 cambios de adscripción en distintas entidades del país, entre ellos el relevo en San Luis Potosí. La conducción de la Junta Local quedará en manos de Liliana Díaz de León Zapata, quien asumirá la titularidad en la entidad.

El movimiento ocurre en la antesala del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027. Según lo expuesto por el propio Instituto, los ajustes buscan fortalecer la capacidad de respuesta de las juntas locales frente a los retos logísticos, presupuestales y de organización que se avecinan rumbo a las elecciones del 2027.

Previo a su salida, Aispuro sostuvo que, hasta ahora, no percibe un desánimo ciudadano vinculado al contexto de seguridad. Señaló que existe interés en participar en los comicios, aunque reconoció que será determinante observar si la incidencia en temas de inseguridad en la vida pública disminuye o se intensifica conforme avance el proceso.

Añadió que la posible aparición de nuevos partidos y el crecimiento de la pluralidad amplían el abanico de opciones para el electorado. No obstante, advirtió que el escenario previo a la jornada electoral será el que termine por marcar el nivel real de participación y las condiciones en que se desarrollará la competencia política.