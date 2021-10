"El Mijis" dedica mensaje a "El Rey del Wepa", su amigo y compadre

El pasado domingo 17 de octubre, Pedro César Carrizales, mejor conocido como "El Mijis", le dedicó unas palabras a El Rey del Wepa, asesinado en Soledad, San Luis Potosí.

A través de sus redes sociales, el activista potosino señaló que Juan Manuel Quistián fue su amigo y compadre.

"Hoy quiero dedicarte unas palabras desde lo más hondo de mi corazón. No lo hice antes por el respeto a tu familia y mi dolor. Fuiste mi amigo y mi compadre, pasamos tantas cosas juntos, funda, tantos consejos que me dabas y cómo olvidar mi aventura por México en bicicleta.

"Cuando nadie creía que lo lograría, me apoyaste como familia; fuiste de los pocos que creían en mi San Luis y sus barrios, nada será lo mismo, dejas un vacío que duele tanto. Lo que me da consuelo es que pronto veré a mi madre, a mi Chuky y a ti".

El pasado 5 de octubre, Quistián circulaba en su camioneta sobre la carretera Rioverde. Se detuvo a esperar el cambio de semáforo, unos sujetos lo interceptaron y le dispararon.

Juan Manuel, quien también era conocido como Tontín, murió inmediatamente y su cadáver quedó dentro de la unidad que manejaba.