El Mijis, el peor legislador: CC

Congreso Calificado presentó los resultados de su Tercera Evaluación Trimestral del Congreso del Estado en la LXII Legislatura.

Como en las dos ocasiones anteriores, la medición se realizó con la nueva metodología (http://congresocalificado.mx/nota-metodologica/).

Entre los resultados, se detalló que hasta el 30 de junio de 2019, en el Congreso del Estado se habían presentado 641 iniciativas, de las cuales se han dictaminado 149, lo que representa una eficacia legislativa de apenas 23%.

De la totalidad de legisladores, 12 alcanzaron una calificación aprobatoria (igual o superior a 6), los restantes 15 resultaron reprobados.

De los 27 legisladores, 8 diputados han publicado su "Declaración 3 de 3" en el portal oficial de esa herramienta: www.3de3.mx. José Antonio Zapata Meraz (PAN), Jesús Emanuel Ramos Hernández (PRD), Martín Juárez Córdova (PRI), Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez (PRI), Rubén Guajardo Barrera (PAN), Ricardo Villarreal Loo (PAN), María del Rosario Sánchez Olivares (MORENA) y Martha Barajas García (PANAL). Aun cuando la cantidad representa apenas un 30% del total, es la cifra más alta en la historia de las evaluaciones.

En este trimestre, al diputado Pedro Carrizales Becerra se le restó la puntuación del indicador "conducta notoriamente perniciosa", por un video que acreditó la presencia del legislador local en el proceso electoral de un estado distinto al suyo (Aguascalientes) y su participación en un enfrentamiento que derivó en la detención de sus acompañantes.

"Aun cuando fue liberado y en su defensa sostuvo que se encontraba en calidad de ´observador ciudadano´, dicha figura no existe en la ley, sino la de ´observador electoral´, a la cual no tenía derecho porque la Ley exige no ser miembro de partidos políticos ni haber sido candidato. El video lesionó no solamente la imagen del diputado, sino la del Congreso potosino", informó Congreso Calificado.

Los cinco legisladores peor evaluados son: en el vigésimo tercer sitio, Paola Alejandra Arreola Nieto (PT) con 1.5 puntos; en el vigésimo cuarto lugar, Sonia Mendoza Díaz (PAN), con 1 punto; en el antepenúltimo sitio, Mario Lárraga Delgado (PES) con 0.5 puntos; en el penúltimo lugar Rosa Zúñiga Luna (MORENA) con 0 puntos; y en el último sitio con el peor desempeño de la Legislatura, Pedro César Carrizales (PT) con -3 puntos.

El diputado con más faltas hasta el 30 de junio de 2019, es Pedro César Carrizales Becerra (PT) con 9.