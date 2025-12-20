El PAN define candidaturas a la gubernatura

Estela Arriaga Márquez, Mireya Vancini Villanueva, Aranza Puente Bustindui y la actual dirigencia estatal del PAN comenzaron a aparecer públicamente como posibles perfiles rumbo a la gubernatura de San Luis Potosí en 2027, en un contexto en el que el partido se declaró listo para definir candidaturas, aunque sujeto a los tiempos legales y a un análisis interno sobre competitividad.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, señaló que el partido atraviesa un proceso de reorganización tras un relanzamiento nacional que, dijo, permitió reforzar el trabajo territorial y abrir la puerta a candidaturas ciudadanas, así como a la eventual selección de perfiles mediante procesos de primarias.

De acuerdo con la dirigente panista, el PAN habilitó una aplicación digital mediante la cual ya se han registrado mujeres y hombres interesados en integrarse al partido y en competir como candidatos, lo que, afirmó, refleja un mayor acercamiento de la ciudadanía a Acción Nacional, no sólo como militantes, sino como aspirantes a cargos de elección popular.

Al referirse directamente a la contienda por la gubernatura, Rodríguez Hernández sostuvo que el PAN cuenta con perfiles competitivos tanto de mujeres como de hombres, entre los que mencionó a la senadora suplente y actual directora del DIF Municipal de San Luis Potosí, Estela Arriaga Márquez; a ella misma; a las diputadas locales Mireya Vancini Villanueva y Aranza Puente Bustindui, así como a la diputada federal, Nubia Iris Castillo. Añadió que rumbo a 2027 el PAN no postulará a quien busque ser candidato, sino a quien, tras una evaluación interna, responda a las necesidades del estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí