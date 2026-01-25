El Saucito entra a cirugía histórica

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que el Panteón del Saucito tendrá ajustes en su manejo y conservación luego de ser decretado como Patrimonio Cultural Material del Estado.

Explicó que el Ayuntamiento analiza las directrices establecidas en el decreto en coordinación con el área de Cultura, con el objetivo de diseñar un nuevo proyecto que permita la preservación de espacios históricos y la gestión de recursos federales y estatales para labores de conservación.

Azuara reconoció que existen zonas del panteón que requieren mantenimiento, principalmente criptas deterioradas por el paso del tiempo y áreas afectadas por árboles u otros factores. Señaló que la intervención debe realizarse con cuidado, ya que se trata de espacios donde aún existen osamentas, por lo que será necesario un trabajo conjunto con particulares y especialistas.

Detalló que, por instrucción del alcalde, se conformó una mesa especializada integrada por áreas como Obras Públicas, Cultura y Servicios Municipales, desde donde se impulsará un plan de renovación. Entre los cambios previstos se encuentra la actualización de la nomenclatura interna del panteón, especialmente en el Saucito, para facilitar la ubicación de calles y manzanas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN El municipio busca consenso para obra en El Saucito El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, señaló que ninguna obra pública alcanza un consenso del 100 por ciento entre la ciudadanía, por lo que su gobierno busca obtener el mayor respa...

Como parte de este proceso, se asignarán nombres de personajes históricos a las calles del panteón, con la intención de fortalecer la identidad histórica del sitio y mejorar su organización.

El funcionario adelantó que también se busca consolidar un comité que atienda tanto las festividades culturales realizadas en el lugar, como el festival "Razones para Vivir", como las acciones derivadas del decreto de patrimonio.

En cuanto a las zonas prioritarias de intervención, Azuara señaló que el primer cuadrante del panteón, considerado el área más antigua, abarca entre seis y siete manzanas, las cuales ya están siendo evaluadas por personal de cementerios y la Dirección de Cultura para definir los alcances de los trabajos.

Finalmente, indicó que se contempla la participación de instituciones académicas como El Colegio de San Luis y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, particularmente en temas de investigación histórica, diagnóstico de espacios y proyectos de restauración arquitectónica.