El vandalismo arruina fuentes de la ciudad

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento capitalino, Christian Azuara, señaló que diversas fuentes y espacios públicos de la ciudad presentan deterioro y problemas de operación debido a la falta de infraestructura hidráulica, daños en instalaciones y el robo de equipos ocurrido en administraciones pasadas.

Como ejemplo, mencionó el jardín conocido como "del Jardinero", ubicado en la intersección de avenida Manuel J. Clouthier y Salvador Nava, donde una fuente dejó de funcionar luego de que se sustrajera la bomba que permitía su operación. A pesar de intentos por rehabilitar el sistema, explicó que existen daños en la tubería interna que han impedido restablecerlo de forma convencional.

Azuara indicó que, además del deterioro de la fuente, el sitio enfrenta complicaciones en el suministro de agua, ya que incluso comerciantes de flores en la zona utilizan el recurso disponible. Ante ello, adelantó que se optará por bloquear la toma actual y utilizar bombas móviles para garantizar el riego del área verde, acompañado de acciones de reforestación.

El funcionario reconoció que esta problemática no es exclusiva de ese punto, sino que se replica en múltiples espacios de la ciudad. Explicó que en el pasado se construyó un número importante de fuentes, pero posteriormente fueron retiradas sus bombas, lo que derivó en su abandono durante varios años.

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Añadió que la recuperación de estos espacios ha sido compleja, no solo por la falta de equipos, sino también por la limitada disponibilidad de agua potable. En ese sentido, detalló que actualmente se recurre al abastecimiento mediante pipas en zonas como el Centro Histórico, donde existen cisternas que permiten distribuir el agua con apoyo de bombas móviles.

Finalmente, destacó que, a diferencia de otros puntos, el Centro Histórico ha mantenido mejores condiciones gracias a trabajos constantes de mantenimiento en sus sistemas hidráulicos, mientras que en otras plazas y jardines persisten rezagos derivados de instalaciones deficientes o incompletas desde su origen.