Elaboran piñatas alusivas al Día del Niño y la Madre

Con motivo del Día del Niño y el Día de las Madres, el Departamento de Promoción Ciudadana, realizará talleres de elaboración de artículos afines a estas celebraciones dirigidos para la población en general.

Claudia Salas, titular del departamento, explicó que el área trabaja en coordinación con el DIF Municipal en la elaboración de 100 piñatas que serán distribuidas en diversas colonias y comunidades como parte de los festejos organizados por esta dependencia.

Asimismo, señaló que de manera adicional se preparan 300 dulceros para un evento propio que contempla la entrega de obsequios a niñas y niños.

Respecto a las actividades del 10 de mayo, detalló que se elaboran 500 "flores eternas" hechas con distintos materiales como fomi, listón de seda y satín, las cuales serán entregadas a madres de familia en la explanada principal y a las afueras de la Unidad Administrativa.

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De manera paralela, se realizan talleres de elaboración de fofuchas, dirigidos principalmente a amas de casa, con el objetivo de que las participantes, una vez aprendido, puedan autoemplearse.