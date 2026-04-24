Elimina Ayuntamiento requisitos para refrendo de licencias
Reducen trámites municipales
El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que se eliminarán algunos requisitos para el refrendo de licencias de funcionamiento, tras un acuerdo firmado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos con la Alianza Empresarial.
Según lo informado, las empresas ya no deberán presentar diversos documentos para este trámite, con excepción del dictamen de Protección Civil Municipal, que seguirá siendo obligatorio de forma anual.
La administración municipal señaló que el acuerdo ya fue publicado en la Gaceta Municipal y tiene efectos inmediatos, mientras que se prevé impulsar una reforma al reglamento de comercio para formalizar estos cambios.
Reacciones y seguimiento empresarial
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Durante el encuentro, autoridades indicaron que actualmente existen más de 100 trámites municipales, por lo que la medida busca reducir procesos administrativos.
Representantes empresariales consideraron positivo el acuerdo y plantearon mantener la coordinación con el gobierno municipal.
Por su parte, la Dirección de Comercio anunció que realizará recorridos con cámaras empresariales para explicar los alcances del acuerdo.
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