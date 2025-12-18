logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Fotogalería

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Emiten convocatoria para dirigir a la CEEAV

Gobierno seleccionará a los integrantes para la terna

Por Rubén Pacheco

Diciembre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Emiten convocatoria para dirigir a la CEEAV

Después de más de un mes que Miguel Ángel García Amaro renunció a la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Secretaría General del Gobierno del Estado emitió la convocatoria pública para seleccionar a los integrantes que conformarán la terna para dicho puesto.

Una vez desahogada la propuesta de integración, la dependencia estatal remitirá el planteamiento al Congreso del Estado, instancia encargada de nombrar a la persona comisionada para un período de cinco años.

Se convoca a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia, para participar directamente o, en su caso, proponer ciudadanas y ciudadanos. 

La recepción de propuestas es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, en horario laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General, o bien a través del buzón electrónico institucional sgg_dgdh@slp.gob.mx.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El 12 de mayo del 2022, el Pleno del Congreso del Estado eligió por 26 votos a favor de García Amaro como titular de la CEEAV, para el periodo del 13 de mayo de 2022 al 12 de mayo de 2027.

García Amaro renunció el pasado 3 de noviembre, es decir, todavía le faltaban por concluir dos años y dos meses en el organismo de atención a víctimas de delitos y derechos humanos.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026
    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    Aprueba la UASLP ingresos que Congreso no le otorgó para 2026

    SLP

    Redacción

    Además tiene una prospección de 915 millones de pesos de recursos propios para un total de 3 mil 996 millones

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025
    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    Reconocen a policías municipales por su labor en 2025

    SLP

    Redacción

    Se entregaron estímulos y reconocimientos por actuaciones, méritos y años de servicio.

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC
    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    Esperan autorización de Cofepris para trasplantes en el HC

    SLP

    Rubén Pacheco

    En septiembre pasado, pacientes solicitaron al gobierno estatal la reapertura inmediata del programa

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones
    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    Diputado llama a reforzar vigilancia en escuelas durante vacaciones

    SLP

    Redacción

    El Congreso plantea prevención y posible análisis de sanciones por robos y vandalismo en planteles.