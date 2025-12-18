Emiten convocatoria para dirigir a la CEEAV

Después de más de un mes que Miguel Ángel García Amaro renunció a la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), la Secretaría General del Gobierno del Estado emitió la convocatoria pública para seleccionar a los integrantes que conformarán la terna para dicho puesto.

Una vez desahogada la propuesta de integración, la dependencia estatal remitirá el planteamiento al Congreso del Estado, instancia encargada de nombrar a la persona comisionada para un período de cinco años.

Se convoca a los colectivos de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas en la materia, para participar directamente o, en su caso, proponer ciudadanas y ciudadanos.

La recepción de propuestas es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria, en horario laboral de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas, en las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General, o bien a través del buzón electrónico institucional sgg_dgdh@slp.gob.mx.

El 12 de mayo del 2022, el Pleno del Congreso del Estado eligió por 26 votos a favor de García Amaro como titular de la CEEAV, para el periodo del 13 de mayo de 2022 al 12 de mayo de 2027.

García Amaro renunció el pasado 3 de noviembre, es decir, todavía le faltaban por concluir dos años y dos meses en el organismo de atención a víctimas de delitos y derechos humanos.