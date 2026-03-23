Empiezan a asfaltar laterales del paso a desnivel en la Arena Potosí
Avanza obra en carril poniente
La construcción del paso a desnivel en la zona de la Arena Potosí registra avances en los carriles laterales, donde ya inició el tendido de carpeta asfáltica, según informó la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop).
De acuerdo con la dependencia, primero se colocó base negra en el carril lateral poniente con dirección a avenida Juárez, lo que permitió arrancar con el asfaltado en ese tramo.
La titular de Seduvop, Isabel Leticia Vargas Tinajero, detalló que en el carril opuesto continúan los trabajos de reubicación de infraestructura subterránea, además de la preparación del terreno para terraplenes.
Agregó que, de forma paralela, se intervienen las laterales para mejorar la circulación una vez que entren en operación los carriles del desnivel.
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El proyecto incluye drenaje pluvial, alumbrado público, señalamiento vial y la construcción de una glorieta en la zona, considerada como un punto de alta congestión vehicular.
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