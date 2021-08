Empleadas que denunciaron acoso en la alcaldía afirman que enfrentaron represalias

Con el respaldo de organizaciones y colectivos feministas, extrabajadoras de nacionalidad extranjera de la Dirección de Deportes del Ayuntamiento capitalino, detallaron su denuncia sobre discriminación y violencia, tanto laboral, como sexual, atribuida a Ricardo N. titular de dicha dependencia municipal.

Afirmaron que en innumerables ocasiones, Ricardo N. les hizo propuestas sexuales y múltiples comentarios xenofóbicos y lesbofóbicos, pero nunca accedieron a a las mismas, por lo que les cuestionó el motivo de su negativa.

Aunque no indicaron la temporalidad de los hechos, narraron que los actos se cometieron en sus espacios laborales, incluso frente a otros trabajadores del gobierno municipal, pero por temor a represalias se mantenían al margen.

Ante ello, dijeron que recurrieron a solicitar auxilio de Puerta Violeta, sin embargo, las encargadas negaron el apoyo bajo la justificación de que existía conflicto de interés porque el agresor era empleado municipal.

Añadieron que semanas después las atendieron, pero fueron revictimizadas, al grado que sus denuncias las calificaron como "un simple berrinche". Al acudir a la Instancia Municipal de las Mujeres y la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, tampoco obtuvieron respuestas favorables, dijeron.

Indicaron que durante el proceso de presentar los señalamientos, se hizo uso indebido de sus datos personales, dando pie a la exposición de su integridad física.

Por denunciar tales actos violatorios de Derechos Humanos, la Dirección de Servicios Médicos Municipales les negaron el acceso a las consultas médicas, y posteriormente fueron despedidas de forma injustificada.

"Es necesario señalar que desde que decidimos solicitar ayuda, permanecimos sin medidas cautelares para proteger nuestra integridad física y nuestra vida, pues en ninguna de las dependencias municipales a las que acudimos nos dieron el seguimiento adecuado", externaron.

El pasado martes, Xavier Nava Palacios, presidente municipal de San Luis Potosí, confirmó que se realiza una investigación contra el funcionario, por presuntamente haber incurrido en acoso sexual contra dos instructoras de deportes que laboran desde hace dos años en el Ayuntamiento capitalino.

Nava Palacios, indicó que las dos profesoras tuvieron un acercamiento con puerta violeta, sin embargo, no quisieron continuar el proceso en la Instancia de la Mujer, no obstante comentó que en caso de que se determine una culpabilidad desde la administración municipal actuará en consecuencia.

Destacó que hasta el momento no se le separará de su cargo debido a que parten de la presunción de inocencia, durante el transcurso de las investigaciones correspondientes.

"Yo en este caso puedo decir que es un funcionario que ha trabajado de manera ejemplar durante muchísimos años en la parte pública. Que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer", concluyó.