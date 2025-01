Empleo manufacturero disminuyó durante noviembre

El empleo de la industria manufacturera reportó una disminución mensual de 0.3% en noviembre pasado, ligando cuatro meses a la baja, revelan los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por tipo de contratación, el personal no dependiente de la razón social aumentó 0.4% en el penúltimo mes del año pasado, mientras que el personal dependiente de la razón social retrocedió 0.3%. El número de las y los obreros y técnicos en producción disminuyó 0.3% y el de las y los empleados administrativos, contables y de dirección -0.2%.

En 15 de las 21 actividades que comprende el sector se reportó un recorte de sus platillas laborales durante noviembre de 2024, entre las que destacan: la fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de muebles, colchones y persianas; fabricación de insumos textiles y acabado de textiles con una contracción de 1.1% respectivamente; así como la fabricación de equipo de transporte, con una baja de 0.7%.

Entre las actividades que lograron aumentar personal, sobresalen: fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, con un alza mensual de 0.5%; industria del plástico y del hule, fabricación de productos a base de minerales no metálicos, así como fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón con un alza de 0.3% en cada caso.

-----Aumentan jornada laboral y salarios en sector manufacturero

Por otra parte, el instituto informó que las horas trabajadas por el personal ocupado total en las industrias manufactureras aumentaron 0.4% en noviembre de 2024 respecto a las del mes anterior.

Según la categoría de las y los ocupados, las horas que trabajó el personal dependiente de la razón social subieron 0.4%, mientras las del personal no dependiente aumentaron 0.9%.En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas de las y los obreros y técnicos en producción se incrementaron 0.8% y las de las y los empleados administrativos, contables y de dirección 0.1%.

Asimismo, en el mes de referencia, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector manufacturero aumentaron 0.5% a tasa mensual. De manera desagregada, las pagadas al personal no dependiente de la razón social disminuyeron 0.8% y las correspondientes al personal dependiente, subieron 0.9%.

Los salarios pagados a las y los obreros y técnicos en producción y las prestaciones sociales, contribuciones y utilidades subieron 1.3%, y los sueldos pagados a las y los empleados administrativos, contables y de dirección, 0.3%.