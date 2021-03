Empleos y economía, solución a inseguridad

En entrevista radiofónica con Blanca Becerril para su programa "República H" del periódico El Heraldo de México, Enrique Galindo Ceballos, dijo que sólo una visión transversal en el manejo de la seguridad pública traerá aparejada la solución de otros problemas como la reactivación de la economía y la generación de empleos. Y en eso dijo, tiene toda la experiencia gracias a su trayectoria en el servicio público en los tres niveles de gobierno.

El aspirante a la alcaldía capitalina, cuestionado por la periodista sobre los niveles de seguridad en San Luis Potosí, que se encuentra justamente en el nodo donde convergen estados como Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz y Jalisco -con problemas delicados en materia de seguridad-, dijo que hay una manera de resolver las cosas, "la gente que me conoce tiene la esperanza y me dice si ayudaste a pacificar Michoacán, puedes arreglar San Luis Potosí y mi experiencia pública me permite ver de manera transversal la solución de muchos problemas, si tu resuelves la seguridad ayudas a resolver la economía, y si resuelves economía generas empleos, la gente vuelve a las calles, volver a las calles significa reactivar los mercados".

Añadió que tiene 25 años de experiencia en el servicio público por su paso por el Gobierno Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Municipal en el trienio 2004-2006, dónde ya trabajó con Octavio Pedroza Gaitán ahora candidato a la gubernatura por la coalición "Sí por San Luis", ocasión que, recordó los programas en materia de seguridad pública fueron reconocidos como "Prácticas Exitosas Municipales" por el CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económica), además de que la Dirección de Seguridad fue una de las primeras entidades de gobierno en ser certificados con el ISO 9000.