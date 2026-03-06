logo pulso
Empoderamiento femenino requiere autonomía económica: Silvia Olmedo

Conferencia por el 8M en SLP

Por Redacción

Marzo 06, 2026 08:01 p.m.
En el marco del Día Internacional de las Mujeres (8M), la psicóloga y divulgadora del bienestar emocional Silvia Olmedo señaló que el empoderamiento femenino implica fortalecer la autonomía económica, ampliar la participación de las mujeres en la toma de decisiones y garantizar condiciones para una vida libre de violencia.

Durante la conferencia "Claves de un Verdadero Empoderamiento", realizada en San Luis Potosí, la especialista abordó la importancia de que las mujeres cuenten con herramientas personales, educativas y económicas que les permitan desarrollarse en distintos ámbitos.

En el evento, la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, indicó que el empoderamiento también se relaciona con el acceso a servicios como educación, salud y programas de apoyo, así como con estrategias institucionales para prevenir la violencia contra las mujeres.

Entre las acciones mencionadas se encuentran programas municipales de salud, capacitación para el emprendimiento, apoyos alimentarios y mecanismos de atención a mujeres en situación de riesgo.

La actividad reunió a funcionarias municipales y ciudadanas interesadas en temas de desarrollo personal y participación de las mujeres en la vida pública.

