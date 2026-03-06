logo pulso
Arena Potosí será incluida en auditorías de 2026: IFSE

El Centro de las Artes (CEART) también será incluido debido a su mayor manejo de recursos estatales

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 06, 2026 02:38 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Arena Potosí, el Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve) y el Instituto Registral y Catastral y de Vivienda del Estado (Inrevis) se integrarán al programa de auditorías 2026 del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), tras la modificación del listado de entes a revisar para la fiscalización de las cuentas públicas 2025. El Centro de las Artes (CEART) también será incluido debido a su mayor manejo de recursos estatales.

El auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois, explicó ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de San Luis Potosí que los cambios responden a un análisis de dependencias y municipios con mayor ingreso, tanto propio como de participaciones estatales.

Algunos organismos, como museos estatales y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa (IEIFE), quedaron fuera del programa porque este año ejercerán principalmente recursos federales o su captación estatal es menor.

El Inrevis San Luis Potosí fue incorporado luego de fusionarse con la promotora estatal de vivienda que desapareció, lo que incrementará sus recursos y manejo de fondos públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lecourtois aseguró que el IFSE cuenta con personal suficiente y capacitado para ejecutar todas las auditorías y destacó que el programa fue aprobado por unanimidad por los legisladores de la comisión.

En la misma sesión se informó que el Congreso del Estado de San Luis Potosí concluyó la recepción de las cuentas públicas 2025 de 112 entes obligados, incluidos los tres poderes del Estado, siete organismos constitucionales autónomos, 59 municipios, 22 organismos operadores de agua y diversos institutos municipales. Hasta ahora se han remitido 63 expedientes al IFSE, mientras que los 45 restantes serán enviados en breve para iniciar su revisión.

Respecto a la fiscalización de la cuenta pública 2024, el auditor señaló que el instituto se encuentra en la etapa final de análisis tras recibir la documentación complementaria de los entes con observaciones.

IFSE no investiga a Díaz Salinas: Lecourtois

Señaló que hasta ahora no cuenta con una denuncia formal sobre presunto desvío de recursos

