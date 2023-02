Emprendedoras y empresarias impulsan en el primer foro She Leader en SLP

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Alrededor de 300 jóvenes mujeres con un proyecto de emprendimiento y empresarias consolidadas se congregaron en un mismo lugar para hacer alianzas y hablar de negocios, capacitación, experiencias y logros en el primer foro de emprendimiento y liderazgo para mujeres en San Luis Potosí llamado She Leader.

Esta primera edición fue organizada por Conexia, proyecto dirigido por la empresaria Dulce Juárez, quien forma parte de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo San Luis Potosí (AMEXME), en donde durante cuatro horas se ofreció a las jovenes con startups, un espacio para hacer networking e impulsar sus proyectos empresariales.

Además, se les dio acceso a ponencias de mujeres empresarias consolidadas o emergentes, como el caso de Monserrat Ventura, mejor conocida como Moon Venture, ilustradora y muralista potosina reconocida como uno de los 100 mexicanos más creativos, según la lista Forbes.

También se contó con la participación de Nazareth Black, quien es una apasionada de la industria automotriz y es CEO de Zacua, la primera marca mexicana de autos eléctricos fabricados por mujeres.

Black compartió con las jóvenes anécdotas sobre sus inicios en una industria que ha estado gobernada por el género masculino; sin embargo, gracias a su trabajo y liderazgo ha logrado abrirse camino y ser punta de lanza en el mercado de la electromovilidad, el cual está tomando fuerza y es el futuro de la innovación en el transporte para la transición a energías verdes.

El foro cerró con la ponente Romina Sacre, una escritora, bloguera e influencer que inició su carrera como actriz y modelo, pero ahora mediante la escritura y el podcast comparte sus reflexiones sobre las relaciones personales en medio de un mundo hiperconectado y digital.

En su trayectoria destacan dos libros "Lo sensible no nos quita lo chingonas" y "El amor en los tiempos del like", además en los espacios digitales dirige el podcast "Sensibles y chingonas".

She Leader también contó con la participación de otras expositoras potosinas como Marvely Costanzo, Dhapnne Chalita, Ivette Larrea y Anely Anguiano Rodríguez, el espacio busca consolidarse como un foro para congregar y generar oportunidades e impulsar talento femenino con proyectos de emprendimiento.