Empresa foránea hará vía alterna

La empresa Gucoc, de Atlacomulco, Estado de México, será la que se encargue de la construcción de la vía alterna a la carretera 57 en su primera etapa, que consta de dos kilómetros, informó Manuel Castanedo Alba, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic).

Añadió que el fallo se dio el pasado miércoles y que ninguna de las empresas potosinas fue favorecida con la decisión, a pesar de que el 80 por ciento de participantes eran locales.

El líder de los constructores, dijo que aunque no se tiene una fecha exacta los trabajos pueden iniciar en un máximo de 15 días.

Indicó que la necesidad de trabajo en la construcción es un "deporte extremo", porque desgraciadamente el fallo fue para una empresa que no es del Estado lo que lleva a tener desánimo.

Manuel Castanedo expuso que van a analizar los mecanismos de la toma de decisiones del contrato a fin de darle seguimiento, "queremos que las pocas obras que existan se queden con la gente de San Luis", dijo.

Agregó que la inversión de la empresa es de aproximadamente 71 millones 300 mil pesos "no vamos a impugnar por algo del que no tenemos conocimiento de cómo fueron los análisis, en el momento en que los veamos vamos a externar una opinión, no podemos exigir algo porque es una convocatoria única nacional".

Aclaró que la mejor propuesta no quiere decir que la más baja sea la mejor, pero la ley de obra pública considera la propuesta solvente más baja, pero no quiere decir que sea la más barata, entonces hay que ver los criterios de evaluación del fallo, ver las formas y los fondos.

"Si existe el proceso de impugnación se retrasan las obras, entonces hay que poner en una balanza qué es lo queremos, que arranque o que no inicie, de esta manera sea empresa foránea o local queremos que no exista atraso para el Estado", concluyó.