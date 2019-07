Empresa transfirió dinero del Fortaseg para ollas: tesorero

La denuncia por las transferencias de dinero del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad involucra a una empresa que prestaba los servicios de "extracción" del dinero para realizar la compra de ollas que la alcaldía gallardista entregaba como dádiva, informó el tesorero municipal de la capital, Rodrigo Portilla Díaz.

"El ex secretario general Ernesto Barajas Ábrego sale diciendo que hicieron bien las cosas, entonces parece como si él hubiera trabajado en la Tesorería, porque el que debería dar las respuestas es el ex tesorero, quien no sabía ni por dónde dar explicaciones".

Comentó que lo expresado en la denuncia fue detectado desde el pliego de observaciones cuya integración inició en octubre pasado en el proceso de entrega-recepción, pero la denuncia fue formulada hasta ahora porque era necesario recabar todas las pruebas para permitir un trabajo más abierto del Ministerio Público, para que no se caiga la investigación.

El funcionario invitó al extesorero a que se defienda, puesto que parece que no había tesorero y el ex secretario general tenía más información que el propio ex tesorero.

Precisó que tomaron los recursos de seguridad porque no tenían otros fondos de dónde tomar cuando ya habían administrado mal todo el presupuesto del Ayuntamiento.