Empresarios piden revivir la Policía Federal
CEMexicano advierte falta de policía civil en seguridad
El presidente del Consejo Empresarial Mexicano Capítulo San Luis (CEMexicano), Jaime Chalita Zarur, advirtió que recuperar la Policía Federal es obligatorio, al tratarse de un cuerpo de seguridad civil que complementaba las labores del Ejército y la Guardia Nacional.
Explicó que el país mantiene una deuda con la policía civil, una corporación que durante décadas brindó servicio en carreteras, además de apoyo a ciudadanos ante fallas mecánicas u otras emergencias.
"Es ahora de extrañarse todo aquello que realizaba la Policía Federal para mantener la vigencia de la seguridad en las carreteras y en puntos estratégicos como ocurría con las cadenas de suministro", señaló.
Consideró que, aunque la Guardia Nacional y el Ejército cumplen funciones clave en el combate a la delincuencia organizada, resulta necesario fortalecer nuevamente una corporación civil.
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Chalita Zarur añadió que los datos oficiales sobre la reducción de delitos deben analizarse con cautela, ya que, si bien se reportan menos homicidios, "una sola muerte es mucho".
Además, afirmó que también se han debilitado organismos autónomos que contribuían a la seguridad y transparencia, por lo que planteó la necesidad de recuperar esas instancias.
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