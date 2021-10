Empresas constructoras olvidan espacios para ciclovías

Al momento de la construcción de los fraccionamientos, las empresas constructoras en San Luis Potosí consideran la adaptación de espacios para ciclovías, lamentó René Oyervide Ibarra, diputado presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado.

Adujo que cuando el Ayuntamiento les autoriza un permiso de construcción, los fraccionadores deberían contemplar no sólo áreas verdes y peatonales, sino también para la circulación de bicicletas.

"Aquí no lo aplican, nunca lo han aplicado porque no ha sido necesario. Hoy creo que la movilidad en San Luis Potosí, lo hemos dicho, está colapsada. Parte de eso, es el exceso del uso del vehículo", declaró.

Reconoció que, aunque es necesario incentivar la utilización de la bicicleta como medio de transporte ante el exceso de unidades motoras en la vía pública, las propuestas al respecto deben tomar en cuenta reglas de operación bien definidas en favor de los ciclistas.

"Te vas a la Ciudad de México, vete a ciertas zonas de la Ciudad de México y ahí está la bicicleta. Es un medio de transporte, no de lujo (...) ves gente de traje en su bicicleta con su portafolio", comentó.

El legislador del Partido del Trabajo (PT), dijo que, si bien no ha tenido acercamiento formal con ninguna organización o colectivo de ciclistas, la dictaminadora está abierta a escuchar a todas las agrupaciones interesadas en el tema de movilidad.